شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تتوقع حلاً وشيكاً لحرب اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (جنيف)

قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث اليوم (الثلاثاء) إن الحرب في اليمن يمكن وقفها لأن الطرفين المتحاربين والتوافق السياسي الدولي يدعمون اتفاقاً توسطت بشأنه الأمم المتحدة في ستوكهولم في ديسمبر الماضي.

وقال جريفيث للصحفيين في جنيف «أعتقد أن هذه الحرب في اليمن قابلة للحل على نحو وشيك». وأضاف «الطرفان كلاهما يصر على رغبته في حل سياسي والحل العسكري غير وارد". وتابع: " ما زالا على التزامهما باتفاق ستوكهولم بكافة جوانبه المختلفة».