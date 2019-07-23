شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تتوقع حلاً وشيكاً لحرب اليمن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (جنيف)قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث اليوم (الثلاثاء) إن الحرب في اليمن يمكن وقفها لأن الطرفين المتحاربين والتوافق السياسي الدولي يدعمون اتفاقاً توسطت بشأنه الأمم المتحدة في ستوكهولم في ديسمبر الماضي.
وقال جريفيث للصحفيين في جنيف «أعتقد أن هذه الحرب في اليمن قابلة للحل على نحو وشيك». وأضاف «الطرفان كلاهما يصر على رغبته في حل سياسي والحل العسكري غير وارد". وتابع: " ما زالا على التزامهما باتفاق ستوكهولم بكافة جوانبه المختلفة».
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تتوقع حلاً وشيكاً لحرب اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.