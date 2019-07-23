شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تتحدى المجتمع الدولي وتهدم 12 منزلاً فلسطينياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القدس المحتلة) أعلنت إسرائيل اليوم (الثلاثاء) أنها أقدمت على هدم 12 بناية سكنية فلسطينية، قالت إنها شيدت بشكل غير قانوني، في وقت تثير العملية جدلاً واسعاً. وقالت الأمم المتحدة إن عمليات الهدم الإسرائيلية أدت الى تشريد 24 شخصاً. كما لاقت عملية الهدم التي شملت منازل معظمها قيد الإنشاء استنكاراً وإدانة من الاتحاد الأوروبي ومسؤولين في الأمم المتحدة.

أعلنت إسرائيل اليوم (الثلاثاء) أنها أقدمت على هدم 12 بناية سكنية فلسطينية، قالت إنها شيدت بشكل غير قانوني، في وقت تثير العملية جدلاً واسعاً. وقالت الأمم المتحدة إن عمليات الهدم الإسرائيلية أدت الى تشريد 24 شخصاً. كما لاقت عملية الهدم التي شملت منازل معظمها قيد الإنشاء استنكاراً وإدانة من الاتحاد الأوروبي ومسؤولين في الأمم المتحدة.

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