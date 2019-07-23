العميد جلالي: إيران أنهت الإمبراطورية البريطانية في البحار

أكد رئيس منظمة ​الدفاع المدني​ ال​ايران​ي العميد ​غلام رضا جلالي​ أن "رد ايران بتوقيف ​ناقلة نفط​ بريطانية في ​الخليج الفارسي​، قد انهى الامبراطورية البريطانية في البحار".

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