فتح مقبرة جماعية لأكراد عراقيين أعدمهم نظام صدام حسين عام 1988

كشف مدير الطب العدلي في العراق زيد اليوسف، في حديث إلى وكالة "فرانس برس"، أنّ "السلطات العراقية فتحت مقبرة جماعيّة في منطقة تل الشيخية جنوب البلاد، تضمّ رفات أكثر من 70 ضحية من الأكراد، بينهم أطفال، أُعدموا على يد قوات نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عام 1988؛ من خلال الأدلّة المتوفّرة".
ولفت إلى أنّه "تبيّن أنّ النساء معصوبات العيون وهناك طلقات نارية بالرأس، إضافة إلى طلقات عشوائيّة في مناطق متفرّقة من الأجساد"، موضحًا أنّ "عمليّات الحفر الأوليّة أظهرت الطبقة الأولى من المقبرة، لكن قد تكون هناك طبقة ثانية والعمل جار لمعرفة العدد النهائي".
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