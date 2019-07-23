أكّد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المَشّاط "أننا مستعدون لوقف الهجمات الصاروخية والجوية مقابل نفس الخطوات من قبل العدوان"، مشيرًا إلى أن "منذ بداية العدوان كنا وما زلنا نرحب بوقف العدوان لا نريد الاستمرار في الحرب إلا دفاعاً عن أنفسنا".
ولفت المشاط الى أن " مشكلة دول العدوان معنا ليست التبعية المزعومة بل مشكلتها معنا أننا لا نتبع أحداً"، موضحًا أنه "لا يوجد لدينا مانع في التعاطي مع ما طرحه وفد مجموعة الأزمات الدولية عن إمكانية إطلاق حوار يمني سعودي".
وشدد على أن "اليمن لا يقبل بالوجود الأميركي والإسرائيلي على حدوده".
كانت هذه تفاصيل خبر المَشّاط: اليمن لا يقبل بالوجود الأميركي والإسرائيلي على حدوده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.