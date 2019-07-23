المَشّاط: اليمن لا يقبل بالوجود الأميركي والإسرائيلي على حدوده

أكّد رئيس المجلس السياسي الأعلى في ​اليمن​ مهدي المَشّاط "أننا مستعدون لوقف الهجمات الصاروخية والجوية مقابل نفس الخطوات من قبل العدوان"، مشيرًا إلى أن "منذ بداية العدوان كنا وما زلنا نرحب بوقف العدوان لا نريد الاستمرار في الحرب إلا دفاعاً عن أنفسنا".

ولفت المشاط الى أن " مشكلة دول العدوان معنا ليست التبعية المزعومة بل مشكلتها معنا أننا لا نتبع أحداً"، موضحًا أنه "لا يوجد لدينا مانع في التعاطي مع ما طرحه وفد مجموعة الأزمات الدولية عن إمكانية إطلاق حوار يمني سعودي".

وشدد على أن "اليمن لا يقبل بالوجود الأميركي والإسرائيلي على حدوده".