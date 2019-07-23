مندوب فلسطين بمجلس الأمن: نطالب بإنقاذ الفلسطينيين ووضع حد لإجراءات اسرائيل

شدد مندوب ​فلسطين​ لدى ​مجلس الأمن​ ​رياض منصور​ على "أننا نطالب مجلس الأمن بإنقاذ الفلسطينيين ووضع حد للإجراءات الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل لا تملك أي سيادة على منطقة صور باهر".

ولفت منصور الى "أننا لن ندخر جهدا لنيل حقوقنا من إسرائيل عبر المحكمة الجنائية الدولية"، موضحًا أن "اسرائيل تستخدم ذريعة الحائط لتدمر المنازل وتشرد الأسر في وادي الحمص وهذا يشكل جريمة مدانة ويجب المحاسبة عليها لأنها ترتكب في أراض محتلة".