الخارجية التركية عن هدم منازل فلسطينيين: مظهر جديد لسياسات الاحتلال

دانت وزارة الخارجية التركية "قيام السلطات الإسرائيلية بهدم منازل فلسطينيين في القدس المحتلة"، معتبرة أن "الخطوة مظهر جديد لسياسات الاحتلال والعدوانية التي تتبعها إسرائيل"، داعيةً إلى "وقف فوري لهذه الأعمال غير المشروعة التي تلحق الضرر بمبدأ حل الدولتين".
وفي بيان لها، دعت الخاردية التركية المجتمع الدولي إلى "الدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني للقدس، واتخاذ خطوات من شأنها حماية حقوق الشعب الفلسطيني".
ومنذ فجر الاثنين، شرعت جرافات إسرائيلية بهدم عدة بنايات في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوبي مدينة القدس، بعد إخلاء سكانها منها.
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