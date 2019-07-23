أردوغان هنأ جونسون بفوزه برئاسة الوزراء البريطانية

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بوريس جونسون، بفوزه رئيسًا للوزراء في بريطانيا، وزعيمًا لحزب المحافظين، مؤكداً أن "العلاقات الثنائية بين تركيا وبريطانيا ستتطور أكثر مستقبلا".
يُذكر، أن جونسون فاز بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء، بعد حصوله على 92 ألفًا و153 من أصوات أعضاء الحزب، مقابل 46 ألفًا و656 لمنافسه وزير الخارجية الحالي، جيرمي هنت، إثر انتخاب داخلي.
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