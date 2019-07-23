عمران خان: باكستان قدمت معلومات لواشنطن حول مكان بن لادن

كشف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن أن "وكالة استخبارات باكستان قدّمت للولايات المتحدة الأميركية معلومات سمحت بالعثور على مكان زعيم تنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن، وقتله"، مشيراً إلى أنه "العملية التي نفذتها واشنطن على الأراضي الباكستانية وأدت إلى مقتل بن لادن سببت إحراجاً كبيراً لباكستان".
واعتبر أنه "كان من المفترض أن تقوم بلاده بالذات، بإخراج بن لادن"، لافتاً إلى انه "في ذلك الوقت سبب ذلك إحراجاً كبيراً لباكستان، كنا حلفاء للولايات المتحدة، لكنها لم تثق بنا، وجاءت وقتلت الرجل على أراضينا".
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