ولايتي: إسقاط الطائرة الاميركية المسيرة واحتجاز الناقلة البريطانية منعطف في تاريخ نضال المسلمين

اكد مستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية علي اكبر ولايتي أن "اجراءات من قبيل احتجاز ناقلة النفط البريطانية وإسقاط الطائرة الاميركية المعتدية، تمثل منعطفا في تاريخ نضال المسلمين".
وخلال استقباله نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس صالح العاروري، لفت ولايتي إلى انه "لا شك ان لا سبيل الا بتوحيد الكلمة والوحدة بين جميع المسلمين حول قضية إنقاذ فلسطين باعتبارها قضية محورية وأساسية، ومن الضروري الاهتمام بهذه الوحدة اكثر مما مضى"، مؤكداً "ضرورة انتهاج المقاومة في مواجهة جبهة اعداء العالم الاسلامي والمسلمين".
وأشار غلى ان "السبيل الوحيد لمواجهة اطماع الاعداء هو المقاومة.. ولقد واجهت القضية الفلسطينية على مر التاريخ العديد من حالات التذبذب، ولكن هذه القضية لم تطفأ جذوتها في ظل المقاومة، وستستمر نجاحات الشعب الفلسطيني ستستمر ببركة احياء القيم الاسلامية والتي تعتبر حماس تجسيدا لهذه القيم".
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