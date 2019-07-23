ولايتي: إسقاط الطائرة الاميركية المسيرة واحتجاز الناقلة البريطانية منعطف في تاريخ نضال المسلمين

اكد مستشار قائد ​الثورة الاسلامية​ في الشؤون الدولية ​علي اكبر ولايتي​ أن "اجراءات من قبيل احتجاز ناقلة ​النفط​ البريطانية وإسقاط الطائرة الاميركية المعتدية، تمثل منعطفا في تاريخ نضال المسلمين".

وخلال استقباله نائب رئيس المكتب السياسي في ​حركة حماس​ ​صالح العاروري​، لفت ولايتي إلى انه "لا شك ان لا سبيل الا بتوحيد الكلمة والوحدة بين جميع المسلمين حول قضية إنقاذ ​فلسطين​ باعتبارها قضية محورية وأساسية، ومن الضروري الاهتمام بهذه الوحدة اكثر مما مضى"، مؤكداً "ضرورة انتهاج ​المقاومة​ في مواجهة جبهة اعداء ​العالم الاسلامي​ والمسلمين".

وأشار غلى ان "السبيل الوحيد لمواجهة اطماع الاعداء هو المقاومة.. ولقد واجهت ​القضية الفلسطينية​ على مر التاريخ العديد من ​حالات​ التذبذب، ولكن هذه القضية لم تطفأ جذوتها في ظل المقاومة، وستستمر نجاحات ​الشعب الفلسطيني​ ستستمر ببركة احياء القيم الاسلامية والتي تعتبر حماس تجسيدا لهذه القيم".