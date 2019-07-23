صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عام 2019 إلى 3,2 بالمئة

خفّض "​صندوق النقد الدولي​"، توقّعاته لنمو ​الاقتصاد العالمي​ في عام 2019، واصفًا وضع الاقتصاد بأنّه "معتدل ومتباطئ"، في ظلّ الحرب التجارية بين ​الصين​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ ومسار خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ (​بريكست​) الصعب في ​أوروبا​".

وتوقّع "صندوق النقد" "نموًّا بنسبة 3,2% لهذه السنة و3,5% في عام 2020"، بتراجع 0,1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في نيسان الماضي. كما رفع توقعاته للنمو في الدول المتقدّمة للعام 2019 بزيادة 0,1 نقطة مئوية، فيما خفّض توقّعاته للصين في 2019 بـ0,1 نقطة.