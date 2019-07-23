خفّض "صندوق النقد الدولي"، توقّعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2019، واصفًا وضع الاقتصاد بأنّه "معتدل ومتباطئ"، في ظلّ الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية ومسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الصعب في أوروبا".
وتوقّع "صندوق النقد" "نموًّا بنسبة 3,2% لهذه السنة و3,5% في عام 2020"، بتراجع 0,1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في نيسان الماضي. كما رفع توقعاته للنمو في الدول المتقدّمة للعام 2019 بزيادة 0,1 نقطة مئوية، فيما خفّض توقّعاته للصين في 2019 بـ0,1 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عام 2019 إلى 3,2 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.