الداخلية التونسية: توقيف 17 شخصا بتونس حاولوا اجتياز الحدود بحرا نحو إيطاليا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن "توقيف 17 شخصا من جنسيات مختلفة حاولوا اجتياز الحدود البحرية بشكل غير قانوني باتجاه إيطاليا"، موضحةً أن "خفر السواحل في مدينة المهدية، أوقف 7 أشخاص بعد أن أحبط عملية اجتيازهم الحدود البحرية "خلسة" باتجاه إيطاليا كما ضبط الحرس الوطني، في أرخبيل "قرقنة" بولاية صفاقس 10 أشخاص من جنسيات مختلفة".
وفي بيان لها، لفتت الداخلية التركية إلى أنه "بالتحري معهم اعترفوا أنهم حلوا بالجهة قصد المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا بعد التنسيق مع أحد منظمي عمليات الاجتياز".
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