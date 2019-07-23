محافظ البقاع ترأس اجتماعا لعرض الترتيبات المتعلقة بيوم العرق اللبناني بزحلة

ترأس ​محافظ​ ​البقاع​ القاضي ​كمال ابو جوده​ اجتماعا لعرض الترتيبات المتعلقة بيوم العرق اللبناني والتذوق اللبناني الذي تنظمه ​وزارة الزراعة​ بالتعاون مع ​وزارة الخارجية والمغتربين​ و​بلدية زحلة​ ​المعلقة​ و​تعنايل​ وجمعية ​الطاقة​ الوطنية. وبحث المجتمعون في الترتيبات المتعلقة بزيارة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ل​مدينة زحلة​ يوم الجمعة المقبل، وتم الاعتماد على المواقف التالية لاستقبال المواطنين بمحيط ​مستشفى تل شيحا​، الطريق من مدافن حوش الأمراء في اتجاه مدافن البيادر، مواقف ​العدلية​، مفرق ال BTC، مواقف السراي، مواقف ​مار الياس​ الطوق والطريق الى البارك البلدي على أن ينتهي وصول المواطنين الى البارك البلدي قبل الساعة السادسة الا خمس دقائق من مساء يوم الجمعة، علما أن النقل مؤمن من المواقف الى البارك بواسطة باصات تابعة للبلدية".

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