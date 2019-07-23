أسود اتهم محافظ الجنوب باللعب والتلاعب: ألا يقف جشع أصحاب المقالع عند حدود احترام القانون؟

توجّه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​ إلى وزير الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، لافتًا إلى أنّ "أهل بلدة القطراني ​قضاء جزين​ يتعرّضون إلى أبشع أنواع الأذى اليومي وعلى مدار الساعة، جراء مرور ​شاحنات​ المقالع ليلًا ونهارًا من ميدون إلى كلّ المناطق".

وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "ألا يوجد ساعات عمل أو ساعات راحة؟ وألا يقف جشع أصحاب المقالع عند حدود احترام القانون؟ نأمل الاستجابة منكم".

كما نشر أسود نسخة عن شكوى بحق رئيس ​بلدية مغدوشة​ على خلفيّة التمنّع عن تسليم نسخة عن قطع الحساب للعام 2016 و2017. وتوجّه إلى الحسن قائلًا: "محافظ ​الجنوب​ يلعب ويتلاعب. الشفافيّة والاطلاع عمل تطوّعي وتلقائي وإلّا فإنّ القرار وتغطيته بتوقيع هو لتغطية المستور. المحافظ لا يحافظ".