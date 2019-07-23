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توجّه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود إلى وزير الداخلية والبلديات ريا الحسن، لافتًا إلى أنّ "أهل بلدة القطراني قضاء جزين يتعرّضون إلى أبشع أنواع الأذى اليومي وعلى مدار الساعة، جراء مرور شاحنات المقالع ليلًا ونهارًا من ميدون إلى كلّ المناطق".
وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "ألا يوجد ساعات عمل أو ساعات راحة؟ وألا يقف جشع أصحاب المقالع عند حدود احترام القانون؟ نأمل الاستجابة منكم".
كما نشر أسود نسخة عن شكوى بحق رئيس بلدية مغدوشة على خلفيّة التمنّع عن تسليم نسخة عن قطع الحساب للعام 2016 و2017. وتوجّه إلى الحسن قائلًا: "محافظ الجنوب يلعب ويتلاعب. الشفافيّة والاطلاع عمل تطوّعي وتلقائي وإلّا فإنّ القرار وتغطيته بتوقيع هو لتغطية المستور. المحافظ لا يحافظ".
كانت هذه تفاصيل خبر أسود اتهم محافظ الجنوب باللعب والتلاعب: ألا يقف جشع أصحاب المقالع عند حدود احترام القانون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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