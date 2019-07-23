وهاب: كلام رئيس إتحاد بلديات الضاحية عن إقفال الكوستا برافا بوجه نفايات الشوف بلطجة غير مقبولة

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "كلام رئيس إتحاد بلديات الضاحية ​محمد درغام​ عن إقفال ​الكوستابرافا​ بوجه ​نفايات​ ​الشوف​ وعالية بلطجه غير مقبولة"، متسائلا "هل من عاقل يتجرأ على ذلك في هذا ​الطقس​، ثم أن المطمر في ​الشويفات​ وليس في أملاك درغام، وإذا كان المطمر سيقفل بوجهنا لماذا لا يقفل بوجه الجميع؟".

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