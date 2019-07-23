المحكمة العسكرية استجوبت 3 متهمين من مجموعة خطف الأستونيين

تابعت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد جورج طعوم، محاكمة 26 لبنانيا وسوريا وفلسطينيا بينهم خمسة موقوفين، متهمين بـ"تأليف جمعية مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، والقيام أعمال إرهابية عبر خطف وحجز حرية سبعة رجال من الجنسية الأستونية لمدة 111 يوما، وتعذيبهم جسديا ومعنويا واستعمالهم كرهائن للتهويل على الدولة الأستونية بغية ابتزازها ماديا، كما أقدم أحدهم على تدمير وتخريب مزار ديني مسيحي في بلدتي صغبين ودير زنون".
واستجوبت المحكمة في جلسة اليوم ثلاثة متهمين، هم منير نصر الله، أحمد ياسين وعبد اللطيف معيلق، حيث اعترف كل منهم بالمهمة التي تولاها خلال عملية الخطف، من أجل قبض فدية مالية مقابل الافراج عنهم، وأرجئت الجلسة الى 20 آب المقبل لاستجواب متهمين آخرين.
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