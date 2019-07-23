بو عاصي: تحويطة فرن الشباك شهدت أقسى التجارب ونفضت غبار الألم وبنت جسور التواصل

توقّف عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب ​بيار بو عاصي​، خلال مشاركته في القداس الاحتفالي الّذي ترأسه رئيس أساقفة ​بيروت​ للموارنة المطران بولس عبد الساتر، في رعية ​مار نهرا​ ​التحويطة​- ​فرن الشباك​، لمناسبة عيد شفيعها، عند "تاريخ هذه المنطقة الّتي شهدت أقسى التجارب وأعطت دروسًا لتخطّي الذات ونفض غبار الألم وبناء جسور التواصل والتسامح والمحبّة".

وركّز على أنّ "في الصعاب كما في السلام، حملت رعية مار نهرا شفيع البصر، صدق البصيرة وبعد النظر المتعالي على الجراح وتنقية الذاكرة والتطلّع إلى المستقبل، لكلّ أبناء هذه الأرض المقدّسة بدماء شهدائها".

وعايد بو عاصي الجميع بعيد مار نهرا، ملتقيًا أبناء فرن الشباك والتحويطة، وتمنّى لهم دوام التلاقي بين بعضهم ومع محيطهم "لتتلوّن الأيام دائمًا بزهوة الأعياد".