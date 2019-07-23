الأشغال الشاقة 20 عاما لمتهم بإطلاق النار على مخفر لقوى الأمن

قضت المحكمة العسكرية الدائمة بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة عشرين سنة غيابيا، بحق المتهم الفار من العدالة علي أمهز، وجرمته بإطلاق النار من أسلحة حربية غير مرخص لها على مخفر قوى الأمن الداخلي في بلدة نيحا، وعلى تحطيم زجاج المخفر ومحاولة قتل عناصره.
وقضى الحكم بتجريد المحكوم عليه من حقوقه المدنية وتغريمه مبلغ 500 ألف ليرة لبنانية، وإلزامه تقديم بندقية حربية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
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