الأشغال الشاقة 20 عاما لمتهم بإطلاق النار على مخفر لقوى الأمن

قضت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة عشرين سنة غيابيا، بحق المتهم الفار من العدالة علي أمهز، وجرمته ب​إطلاق النار​ من أسلحة حربية غير مرخص لها على مخفر ​قوى الأمن الداخلي​ في بلدة نيحا، وعلى تحطيم زجاج المخفر و​محاولة قتل​ عناصره.

وقضى الحكم بتجريد المحكوم عليه من حقوقه المدنية وتغريمه مبلغ 500 ألف ليرة لبنانية، وإلزامه تقديم بندقية حربية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.