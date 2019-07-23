تعميم صورة قاصرين مفقودين هربا من مؤسسة بيت الرجاء بالكحالة ولم يعودا

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة القاصرين أحمد عباس البريكي من مواليد عام 2009 سوري الجنسية ومحمد عبد شحاده من مواليد عام 2010، فلسطيني الجنسية، اللذين هربا بتاريخ 22/7/2019 من مؤسسة بيت الرجاء في محلة الكحالة، ولم يعودا لغاية تاريخه.

وطلبت المديرية من الذين يشاهدونهما أو لديهم أي معلومة عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتصال بمخفر عاليه في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم 554256 05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.