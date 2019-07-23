إدانة لبناني شارك في أعمال داعش الإرهابية

أصدرت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة حكما قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة عشر سنوات، بحق ال​لبنان​ي إبراهيم زعرور، بعد إدانته بجرم الانتماء الى تنظيم "داعش" الإرهابي، والمشاركة في أعماله الإرهابية التي طالت لبنان، وارتكاب الجنايات على الناس والأموال، وعلى وحدات ​الجيش​، كما أقدم على تهديد عناصر دورية للجيش بسلاح حربي. وجردت المحكمة المتهم من حقوقه المدنية وصادرت المضبوطات، وأمرت بتنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه.

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