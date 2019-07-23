إدانة لبناني شارك في أعمال داعش الإرهابية

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكما قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة عشر سنوات، بحق اللبناني إبراهيم زعرور، بعد إدانته بجرم الانتماء الى تنظيم "داعش" الإرهابي، والمشاركة في أعماله الإرهابية التي طالت لبنان، وارتكاب الجنايات على الناس والأموال، وعلى وحدات الجيش، كما أقدم على تهديد عناصر دورية للجيش بسلاح حربي.
وجردت المحكمة المتهم من حقوقه المدنية وصادرت المضبوطات، وأمرت بتنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه.
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