ترأس رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع النفايات، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء ​غسان حاصباني​ والوزراء: ​علي حسن خليل​، ​يوسف فنيانوس​، ندى البستاني، ​ريا الحسن​ ، ​فادي جريصاتي​، ​محمود قماطي​ وميّ شدياق ورئيس ​مجلس الإنماء والإعمار​ ​نبيل الجسر​ وعدد من الخبراء والمستشارين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري ترأس اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة موضوع النفايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.