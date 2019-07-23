قائد الجيش استقبل بكر الحجيري وسفير المانيا والملحق العسكري التشيكي

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، النائب ​بكر الحجيري​، وتناول البحث الأوضاع الراهنة في البلاد. كما استقبل السفير الألماني في ​لبنان​ Georg Birgelen يرافقه الملحق العسكري الألماني المقدم Richard von Stetten، وتم التداول بأوضاع لبنان والمنطقة. ثم استقبل الملحق العسكري التشيكي في لبنان المقدم Jan Zemlicka في زيارة وداعية قدَّم خلالها خلفه المقدم Milos Oulehla.

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