حافلة تحوي مخدرات بـ140 مليون دولار تصطدم بسيارة للشرطة الأسترالية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



سيدني: ضبطت السلطات الأسترالية شحنة من الميثامفيتامينات بقيمة 140 مليون دولار أميركي بعدما اصطدمت حافلة كان يقودها رجل خارج عن القانون بسيارة عنصر أمني أمام محطة للشرطة.

وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة حافلة بيضاء تصطدم بسيارة كانت متوقفة خارج مركز شرطة في ضاحية سيدني قبل أن يفر بها سائقها مسرعا.

وقالت الشرطة إن السائق المفترض البالغ من العمر 26 عاما أوقف بعد حوالى ساعة في منطقة تبعد أقل من عشر دقائق من مسرح الحادث.

وأفيد بأن الحافلة كانت مملوءة بصناديق تحتوي على 237 كيلوغراما من مخدر الميثامفيتامين غير القانوني، بقيمة سوقية مقدرة بحوالى مئتي مليون دولار أسترالي (140 مليون دولار أميركي).

Advertisements

وقد وجهت اتهامات إلى سائق الحافلة بالاتجار بكميات كبيرة من المخدرات والقيادة المتهورة وعدم التعاون مع الشرطة.

ويمثل الرجل أمام محكمة في سيدني الثلاثاء. ولم يؤد الحادث إلى أي إصابات.

وتسجل أستراليا انتشارا متزايدا للميثامفيتامينات، إذ أظهر تقرير حكومي صدر العام الماضي أن عدد الأشخاص الذين يتناولون هذه المخدرات في البلاد أكبر نسبيا من ذلك المسجل في أكثرية بلدان العالم.