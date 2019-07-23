رسميًا.. بوريس جونسون رئيسًا لحزب المحافظين البريطاني

تم، اليوم الثلاثاء، انتخاب وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، رئيسًا جديدًا لحزب المحافظين (الحاكم) في بريطانيا، خلفًا لرئيسة الحكومة، تيريزا ماي.
وكانت التوقعات تشير منذ البداية إلى انتخاب جونسون رئيسًا للحزب؛ حيث حظي بالنسبة الأكبر من تأييد الناخبين (159 ألف عضو بالحزب).
وأجريت جولة إعادة بين جونسون ووزير الخارجية جيرمي هنت، فيما تقدمت باستقالتها بعد إخفاقها في إقناع النواب بدعم اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتعهد جونسون بالخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المؤجل في 31 أكتوبر المقبل، سواء تم التوصل لاتفاق أم لا.
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