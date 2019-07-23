عشرات الدلافين "تنتحر" على شواطئ إيسلندا

اكتشفت مجموعة من السياح جيفة 50 دلفينا أسود من نوع Pilot whale، قذفتهم الأمواج على شاطئ شبه جزيرة Snæfellsnes في إيسلندا.

وذكرت مجلة Iceland Review، أن الحادث وقع في 18 يوليو الجاري عندما رأت مجموعة من السياح الأمريكيين عددا كبيرا من جيف الدلافين أثناء رحلة ترفيهية بطائرة مروحية فوق شبه جزيرة Snæfellsnes.

وصورت إحدى السائحات، غريتا كارلسون، المشهد الأليم للدلافين النافقة، التي كانت جراح الكثير منها مفتوحة، وأبلغت سلطات مدينة ستايكيشولمور غربي البلاد، لمنع حدوث مآس مماثلة في المستقبل.

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وأشارت عالمة الأحياء البحرية، إيدا إليزابيت، إلى أن وجود قطيع الدلافين نافقة على الشاطئ، يعود لمجموعة من الأسباب، أهمها فقدان الحيوانات مسار سباحتها بسبب التيارات القوية التي تجتاح هذه المنطقة.

ويعيش هذا النوع من الدلافين المسمى "الدلافين السوداء" في البحار الاستوائية وفي خطوط العرض الأشد برودة نسبيا. ويبلغ طول الدلفين منها 9 أمتار ومتوسط وزنها 800 كيلوغرام.

المصدر:لينتا. رو