محافظ جنوب سيناء: نتعاون مع وزارة الاتصالات للنهوض بالخدمات البريدية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لها دورٌ كبير في تطوير مكاتب البريد بالمحافظة، لتقديم خدمة بريدية لائقة للمواطنين والسائحين.

وقدم المحافظ الشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس هيئة البريد، لحرصهما على التعاون الدائم مع محافظة جنوب سيناء بهدف النهوض بمستوى كافة الخدمات البريدية.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في فعاليات المنتدى الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية، الذي ينظمه البريد المصري بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي، تحت شعار "وجهات النظر الإقليمية بشأن الرؤية البريدية 2030" والذي افتتحه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ.