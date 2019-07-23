تيسيرات للجادين في تقنين أراضي وضع اليد بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمنح مزيد من التيسيرات، للمواطنين الجادين الراغبين في تقنين أراضي وضع اليد، مع إعطاء مهلة أخرى لسداد الرسوم المستحقة عليهم للمحافظة.

كما وجه الزملوط، رؤساء المراكز بإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي المملوكة للدولة أولًا بأول، بالإضافة إلى إزالة زراعات المواطنين الغير جادين، في تقنين أراضي وضع اليد، والمتقاعسين في دفع الرسوم والاقساط الأولى من ثمن الأرض، وطرح الأراضي الخاصة بهم في المزاد العلنى.

كما شدد محافظ الوادي الجديد، على زيادة أعداد العاملين بملفات تقنين وضع اليد، لسرعة الانتهاء من كافة الملفات قبل عيد الأضحى، خاصة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة، وفقا للضوابط والمعايير المحددة.