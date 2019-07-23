وفاة رئيس وزراء الصين السابق عن عمر يناهز الـ 90 عامًا

لقى رئيس الوزراء الصيني السابق "لى بنغ" مصرعه عن عمر يناهز 90 عاما ببكين الليلة الماضية، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية وهو أحد أكثر الزعماء السياسيين تأثيرًا في الصين. ووصفت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" وفاة "لى" بأنها خسارة كبيرة للبلاد، مضيفة بأنه زعيم شيوعي كبير ورجل دولة. "لى" بأنها خسارة كبيرة للبلاد، مضيفة بأنه زعيم شيوعي كبير ورجل دولة. ولكن ناشطو حقوق الإنسان والمعارضون وصفوه بأنه "آثم"، وحملوه مسؤولية الحملة الوحشية ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية في عام 1989، عندما مات مئات الأشخاص فيها. في عام 1989، عندما مات مئات الأشخاص فيها. وكان لى وهو الزعيم الصيني الوحيد الذي شغل منصب رئيس وزراء البلاد ورئيس الهيئة التشريعية الوطنية، يتمتع بنفوذ كبير خلال حياته المهنية. وقد توفي في الساعة 11 من مساء يوم الاثنين، ولكن تم تأكيد وفاته رسميا بعد حوالي 20 ساعة.

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