ابنة "سوكارنو" أول رئيسة جمهورية "إندونيسية".. وزوجها مصري

حطمت "دياه برماتا ميجاواتي ستي عواطي سوكارنوپوتري" القيود لتصبح أول سيدة تتولى منصب الرئاسة في إندونيسيا أكبر دولة إسلامية.

تولت ميجاواتي السلطة في تاريخ اليوم 23 يوليو عام 2001 حتى 20 أكتوبر عام

2004، خلفًا لعبد الرحمن وحيد، أي مر على توليتها 18 عام.

أما عن ميجاواتي فهي من مواليد 23 يناير عام 1947 واسمها يعني في

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اللعة السنسكريتية "صاحبة الغنيمة"، وهي ابنة أحمد سوكارنو أول رئيس لأندونيسيا، وكان لديها شعبية كبيرة جدًا في الأوساط الفقيرة.

وفي عام 1972 تزوجت من الدبلوماسي المصري جمال حسن أحمد حسن، ثم انفصلا في نفس السنة، ثم تزوجت توفيق كيماس وأنجبت منه ثلاثة أبناء.