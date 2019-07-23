بعد 20 عامًا على توليه حكم المغرب.. أهم إنجازات الملك محمد السادس

تحل اليوم ذكرى مرور 20 عام على تولي ولي العهد الملك محمد السادس حكم المغرب خلفًا لأبيه، الملك الحسن الثاني بعد وفاته، وأخذ لقب محمد السادس.

يعتبر الملك محمد السادس هو الملك الثالث والعشرون لسلالة العلويين والهاشميين، وتم تنصيبه كملك في يوم 23 يوليو لعام 1999، كما يعد من أكثر خمسين شخصية مسلمة أثرت في العالم، بحسب دراسة أجريت ونشرت في عام 2009، أشرف عليها باحثون مختصون دوليون.

تميز عهد الملك محمد السادس بمجموعة

من الإصلاحات والإنجازات على المستويين الداخلي والخارجي، حيث تمكن من إقناع المنتظم الدولي بتبني الرؤية المغربية لإنهاء النزاع في الصحراء، من خلال تعهد الرباط منح منطقة الصحراء المغربية حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت السيادة المغربية.

وذلك إلى جانب انجازات الحكومة الإقتصادية، حيث زادت وتيرة الإستثمارات العربية، خاصًة في دولة الإمارات المتحدة والبحرين، والمملكة العربية السعودية.

Advertisements

كما انتعشت ايَضا السياحة في عهد الملك محمد

السادس، والتي كانت آخرها وضع حجر الأساس لمجمع الفصول الأربعة لصاحبه الأمير السعودي الوليد بن طلال، وهو الاستثمار الذي جاء بتدخل مباشر من قبل الملك محمد السادس، بالإضافة إلى تدشين الرصيف الأول من ميدان طنجة المتوسط، واستقبل الميناء باخرة شحن هولندية تعتبر الأكبر في العالم.

وحصل الملك محمد السادس على العديد من الأوسمة، حيث قام عدد كبير من الدول الشقيقة وبمنح الملك أوسمتها الكبرى، مثل فرنسا اسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، تونس، موريتانيا، ليبيا، مصر، الأردن، الكويت، قطر، البحرين، سوريا، لبنان، السينغال، الكامرون، مالي، الغابون، النيجر، بوركينا فاسو، البرازيل، البيرو، الشيلي، الأرجنتين، الميكسيك، الدومينيك غينيا.