إسرائيل تهدم بيوت فلسطينيين بالقدس

نشرت صحيفة "جوردن تايمز"، اليوم، أن إسرائيل هدمت عددًا من المنازل الفلسطينية، زاعمة أنها شيدت بشكل غير قانوني، وذلك بالقرب من الجدار الفاصل

جنوب القدس.

انتقد الزعماء الفلسطينيون عمليات الهدم في منطقة صور باهر، التي تقع في الضفة الغربية والقدس

المحتلة، ولكن إسرائيل أدعت أنها ضرورية لأمنها، وأشارت إلى أن المحكمة العليا وافقت عليها.

بدأت جرافات يرافقها المئات من الجنود وقوات الأمن بهدم المنازل أمام أصحابها، مطالبة إياهم بدفع أجرة الجرافات.