إستراليا تعتزم منع مواطنيها الملتحقين بـ"داعش" من العودة لأراضيها

تعتزم السلطات الإسترالية منع مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم (داعش) الإرهابي من العودة إلى أراضي البلاد لفترة تصل إلى سنتين، وذلك بموجب مشروعات قوانين صارمة نوقشت في البرلمان، اليوم الثلاثاء.
أشارت قناة (العربية) الإخبارية إلىأن التشريع الجديد المثير للجدل سيمنح وزير الداخلية، بيتر داتون، صلاحية تفعيل أوامر إقصاء لمنع الإرهابيين المشتبه بهم من العودة إلى البلاد.
أوضحت القناة، أن التشريع يستند إلى تشريع آخر مشابه مطبق في المملكة المتحدة؛ يقوم بموجبه قاضٍ باتخاذ قرار حول مسألة تطبيق أمر بالإقصاء.
كان داتون ذكر - في وقت سابق - أمام البرلمان في مطلع يوليو الجاري أن القانون يستهدف 230 إستراليًا توجهوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم (داعش).
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