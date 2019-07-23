ترامب وبارنييه يهنئان جونسون بفوزه بزعامة المحافظين

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تهنئته بوريس جونسون ، لفوزه بزعامة حزب المحافظين البريطاني، وقال في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، "إنه يبعث بتهنئته لبوريس جونسون لتوليه منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة ..وإنه سيكون عظيما".

من جانبه، قال كبير المفاوضين لشئون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" ميشيل بارنييه، - في تغريدة على موقع تويتر - "نتطلع إلى العمل بشكل بناء مع بوريس جونسون عندما يتولى منصب رئاسة الوزراء من أجل تسهيل التصديق على

اتفاقية الانسحاب والتوصل إلى "بريكست " منظم.

وأعرب عن الاستعداد أيضا لإعادة صياغة الإعلان المتفق عليه بشأن "شراكة جديدة " بما يتماشى مع إرشادات مجلس الاتحاد الأوروبي.

وكان قد تم انتخاب بوريس جونسون، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، زعيما جديدا لحزب المحافظين البريطاني - الحاكم - ليصبح بذلك رئيسا جديدا للوزراء.