السعودية تُطلق سراح قطري بعد احتجازه عامًا كاملًا

قالت لجنة حقوق الإنسان القطرية إن السعودية أطلقت سراح مواطن قطري احتجزته لأكثر من عام بعد اعتقاله في اليمن للاشتباه في أنه يعمل مع الحوثيين المتحالفين مع إيران.

كانت قوات التحالف، الذي تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين في اليمن، ألقت القبض على القطري محسن الكربي في أبريل 2018، وقالت مصادر أمنية يمنية في ذلك الوقت: "إن القوات اليمنية

اعتقلته على الحدود مع سلطنة عمان للاشتباه في أنه ضابط مخابرات يعمل مع الحوثيين".

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي لجنة قطرية مرتبطة بالدولة، إن الكربي كان في اليمن لزيارة أقارب واحتجز في السعودية من دون توجيه اتهامات له، وحُرِم من الاتصال بأسرته، أو محاميه.

أضافت، في بيان، "تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات السعودية بتعويض المواطن القطري محسن الكربي عن الضرر الذي لحق به خلال فترة اخفائه قسريًا".

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كما طالبت بالإفراج عن قطري آخر يدعى عبدالعزيز سعيد عبدالله، وهو طالب قالت إنه محتجز في السعودية منذ يوليو 2018 من دون محاكمة.

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر منذ يونيو 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

ولم يرد مكتب التواصل الحكومي في السعودية على طلب للتعليق.