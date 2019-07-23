أحكام بالسجن بحق مدانين بالانتماء إلى تنظيم "داعش" في الأردن

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن تراوحت بين عامين و15 عاماً بحق 32 مداناً في قضايا تتعلق بالإرهاب وبالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وتأسيس تنظيم مسلح، ومحاولة التسلل للقتال في سوريا، بحسب مصدر قضائي.

وشملت الأحكام "السجن 15 عاماً لأربعة مدانين بتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية لانتمائهم لتنظيم (داعش) وتخطيطهم لاعتداءات على الأجهزة الأمنية".

كما شملت "السجن عشرة أعوام لمدان بتهمة التهديد بالقيام بأعمال إرهابية، إذ ثبت للمحكمة أنه ينتمي إلى تنظيم داعش في سوريا وخطط لاستهداف إحدى الكنائس في الأردن".

وحكم على ثلاثة آخرين "دينوا بالمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية بالسجن ثمانية أعوام، والسجن لعام واحد لفتاة معهم بعد تأسيسهم تنظيم مسلح، وتعديل طائرة صغيرة (درون) لتصبح قادرة على حمل متفجرات".

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وحكمت المحكمة على "مدانين اثنين حاولا التسلل إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم إرهابي بالسجن 4 أعوام".

وتفرض الأردن عقوبات على مروجي أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي أو من يحاول الالتحاق به.