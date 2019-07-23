جيرمي هانت يهنئ جونسون على فوزه بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا

هنأ وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، اليوم الثلاثاء، منافسه بوريس جونسون، على فوزه بزعامة حزب المحافظين الحاكم خلفاً لرئيسة الوزراء تيريزا ماي. وكتب هانت، الذي من غير المتوقع أن يبقى في منصبه عندما يعلن جونسون مجلس وزرائه الجديد، غداً الأربعاء ، تغريدة قال فيها "أقدم التهاني لبوريس جونسون على الحملة التي خاضها بصورة جيدة"، مضيفاً "سوف تكون رئيس وزراء عظيماً لبلادنا في هذه اللحظة الحرجة". وأضاف "خلال الحملة أظهرت تفاؤلاً وطاقة وثقة مطلقة في بلدنا الرائع ونحن في حاجة لذلك". اقرأ أيضاً.. بعد فوزه برئاسة وزراء بريطانيا.. جونسون يتعهد بتنفيذ "بريكست"

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