الاتحاد الأوروبي يهنئ جونسون ويؤكد على أهمية "بريكست" منظم

هنأ مسؤولون من الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بوريس جونسون لاختياره زعيماً للحزب الحاكم في بريطانيا، إلا أنهم لم يضيعوا الوقت وسارعوا للتأكيد على أن التكتل لن يتزحزح عن اتفاق الخروج الذي تم التفاوض بشأنه مع بريطانيا.

وكتب ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل، على موقع "تويتر": "نتطلع للعمل بصورة بناءة (مع رئيس الوزراء بوريس جونسون) عندما يتولى المنصب، لتسهيل التصديق على (اتفاقية الانسحاب) وتنفيذ خروج بريطاني منظم".

وأضاف: "نحن أيضاً مستعدون لإعادة العمل على (الإعلان) المتفق عليه بشأن شراكة جديدة بما يتماشى مع توجيهات (المجلس الأوروبي)".

وقالت ناتاشا بيرتود، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: "الرئيس (جان كلود) يونكر ... كلفني بنقل التهاني لبوريس جونسون"، مضيفة أن "الرئيس يتطلع للعمل مع رئيس الوزراء الجديد بأفضل طريقة ممكنة".

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