ترامب مهنئاً جونسون: سيكون رئيس وزراء عظيماً لبريطانيا

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بوريس جونسون على الفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا.

وكتب ترامب على موقع "تويتر": "تهانينا لبوريس جونسون، لكونه سيصبح رئيس الوزراء الجديد للمملكة المتحدة. سيكون عظيماً!".

وأعرب جونسون عن رغبته في لقاء ترامب، خلال أول شهرين من توليه منصبه للتفاوض على اتفاقية تجارية، خلال فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت صحيفة "تايمز" الاثنين الماضي، إن جونسون مستعد للسفر إلى الولايات المتحدة بمجرد أن يصبح رئيس وزراء بريطانيا، لضمان التوصل لاتفاق قبل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

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