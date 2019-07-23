كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحقيقات جنائية في منطقة هندية لم تولد فيها أنثى واحدة خلال 3 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت السلطات الهندية تحقيقا في منطقة تشمل 132 قرية وبلدة، بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن جميع الأطفال الـ 216 الذين ولدوا هناك خلال الأشهر الثلاثة الماضية ذكور.

ووصفت سلطات منطقة أوتاركاشي بولاية أوتاراخند شمال الهند أن هذه البيانات "مقلقة"، ويعتقد أنها بفعل فاعل، ويعود سببها إلى عمليات قتل أجنة تتم عندما يكشف أن الامرأة حامل بأنثى.

وأضيفت القرى والبلدات الـ 132 في أوتاركاشي إلى ما يسمى "المنطقة الحمراء"، ما يعني تشديد إجراءات الرقابة فيها. وأكد القاضي الإقليمي، أشيش تشاوهان، لوكالة "TNN"، أن الأشخاص الذين سيثبت تورطهم في عمليات قتل الأجنة سيتعرضون للمعاقبة القانونية.

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وما تزال عمليات الإجهاض بسبب جنس الجنين خارج القانون مستمرة في الهند منذ عام 1994 في بعض مناطق البلاد، لا سيما بعيدا عن العاصمة نيودلهي والمدن الكبرى، حيث يعتقد أن الأطفال الذكور هم من يمثل ركيزة العائلة، وأن الإناث يتطلبن تكاليف ويسببن مشكلات إضافية.

وأظهرت نتائج تعداد السكان في عام 2011 أن هناك 943 امرأة فقط لكل ألف رجل في الهند.

كما أظهر تقرير أصدرته الحكومة الهندية العام الماضي أن البلاد خسرت 60 مليون مواطنة مفترضة بسبب هذه الممارسات.