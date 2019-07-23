كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف يوجه رسالة لجونسون بعد فوزه بمنصب رئيس وزراء بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون على فوزه بالمنصب، كما أكد أن طهران لا تريد المواجهة، لكنها ستعمل على حماية مياه الخليج.

وكتب ظريف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الثلاثاء إن "مصادرة حكومة ماي للنفط الإيراني بطلب من الولايات المتحدة هو قرصنة، هذا أمر واضح وبسيط".

وأضاف ظريف "أهنئ نظيري السابق بوريس جونسون على حصوله على منصب رئيس الوزراء البريطاني الجديد"، وتابع "إيران لا تسعي للمواجهة، لكنها على بعد 1500 ميل من ساحل الخليج الفارسي، هذه مياهنا وسنحميها".

ونقلت وكالة إيرنا الإيرانية عن ظريف تصريحاته من نيكاراغوا، حيث قال "يجب على بوريس جونسون أن يعلم أن طهران لا تريد التصعيد بل تسعى لعلاقات طبيعية مع بريطانيا على أساس الاحترام المتبادل"، مضيفا "كان من الواضح جدا أن ترامب هو الذي طلب من لندن أن تحتجز ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق وهذا التصرف يعد قرصنة بحرية".

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وتابع ظريف "الجميع يعلن أن بدء الحرب أمر سهل، لكن من المستحيل إنهائها".

كما قال إن "زعم بريطانيا بأن ايران انتهكت عقوبات الاتحاد الاوروبي على سوريا لا أساس له".

وفاز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون برئاسة حزب المحافظين البريطاني، ليخلف بذلك رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي في منصب رئاسة الحكومة.

واستقالت في نهاية يوليو الفائت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، من زعامة حزب المحافظين بعد فشلها في إقناع البرلمان، 3 مرات متتالية، بقبول خيارها لاتفاق بريكست الذي تم التنسيق عليه مع الاتحاد الأوروبي.