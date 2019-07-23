كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مادورو: انقطاع الكهرباء في فنزويلا "هجوم إجرامي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو انقطاع الكهرباء عن فنزويلا بالإجرام.

كتب الرئيس نيكولاس مادورو على حسابه على تويتر: "انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا "هجوم إجرامي". الحكومة والقوات المسلحة في البلاد على استعداد لمساعدة المواطنين".

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في وقت سابق، في 22 يوليو، ذكر وزير الاتصالات والمعلومات، خورخي رودريغز، أنه في جميع أنحاء البلاد كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي على المستوى الوطني. وأظهرت النتائج الأولى للتحقيق أن ذلك كان "هجوما كهرومغناطيسيا".