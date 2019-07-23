وزارة التربية الوطنية تعلن نتائج خريجي مراكز التكوين

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعيين 616 خريجة، وخريجا في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا المديريات الإقليمية.

وأوضحت الوزارة، أنها نشرت في موقعها الرسمي (www.men.gov.ma)، نتائج تعيينات خريجي مركز التوجيه، والتخطيط التربوي، وكذا خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية، وأطر الدعم الإداري، والتربوي، والاجتماعي، وذلك في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم عام 2019.

وأوردت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم توزيع الخرجين على مركز التوجيه والتخطيط التربوي، من بينهم المستشارون في التخطيط التربوي: والبالغ عددهم 90 شخصا، إضافة إلى المستشارين في التوجيه التربوي، الذين يقدر عددهم بـ 30 شخصا.

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ووزع الخريجون على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من بينهم 496 شخصا، في سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.

ودعت الوزارة المعنيات، والمعنيين بالأمر، إلى الاتصال بالأكاديميات، والمديريات الإقليمية، التي عينوا فيها، من أجل تتبع الإجراءات الإدارية، ذات الصلة بتعيينهم.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستفتح باب الطعون، خلال سبعة أيام، من تاريخ صدور هذه النتائج، وعليه، فعلى كل من يهمه الأمر تقديم طلبه في الموضوع عبر السلم الإداري إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، التي عين فيها، والتي ستعمل على إرسال جميع الطعون في إرسالية واحدة، وذلك إلى قسم الحركات الانتقالية في مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، قبل 03 شتنبر المقبل.