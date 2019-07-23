علماء الفلك في المغرب يكشفون موعد عيد الأضحى -التفاصيل

من المتوقع أن يحل عيد الأضحى في المغرب، يوم 12 غشت المقبل، بحسب توقعات علماء الفلك بالمغرب.

وفي هذا السياق، قال عبد العزيز خربوش، باحث في علم الفلك، في حديثه مع “اليوم24″،” إن “رؤية الهلال يوم 29 ذو القعدة، ممتنعة، وبالتالي سيكتمل هذا الشهر 30 يوما”، لافتا الانتباه إلى أن “عيد الأضحى بالمغرب سيكون يوم 12 غشت المقبل”.

وبخصوص السعودية، أورد عبد العزيز خربوش أنه من “المتوقع أن يكون يوم عرفة 10 غشت، وبالتالي عيد الأضحى 11 غشت المقبل، بحسب تقويم “أم القرى”، التي تعتمده السعودية منذ عشرات السنين”.