بوعياش: لا وجود لمعتقلين سياسيين في المغرب وندافع عن رفع تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج

نفت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجود معتقلين سياسيين بالمغرب، في خرجة إعلامية جديدة لها، قيمت فيها مسار حقوق الإنسان بالمغرب خلال حكم الملك محمد السادس.
وقالت بوعياش، في حوار حديث لها، أجرته مع الوكالة الإسبانية “إيفي”، إن المغرب لا يوجد فيه سجناء سياسيون، وإنما سجناء تم توقيفهم على خلفية مشاركتهم في احتجاجات، أو أعمال عنف بالموازاة مع الاحتجاجات، مضيفة أن هؤلاء المعتقلين لم يتم توقيفهم بسبب آرائهم، ولكن بسبب ما تسببت فيه احتجاجاتهم من عنف.
وحول ما إذا كانت حرية التعبير مضمونة في المغرب بنسبة مائة في المائة، أجابت بوعياش بالنفي، موضحة أنه “هناك الرقابة الذاتية، ولكن منذ خمس سنوات، لم يتم منع أي موقع إلكتروني، أو حساب على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك”.
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