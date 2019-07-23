فيلم..Lion King يتربّع على شباك التذاكر في أميركا

تصدّر فيلم “الأسد الملك” الشهير لمجموعة “ديزني” بنسخته الجديدة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، بعدما حصد 185 مليون دولار في أول ثلاثة أيام من عرضه في الصالات، بحسب ما أفادت شركة “اكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

وسقف التوقّعات عال جداً لهذا الفيلم، الذي يستعيد قصة الشبل “سيمبا”، الذي يريد أن يثأر لموت والده.

وبلغت ميزانية العمل 250 مليون دولار، وهو يجمع كوكبة من النجوم، من أمثال “بيونسيه”، و”جيمس إيرل جونز”، و”دونالد غلوفر”، أعاروا أصواتهم لشخصياته، وفيلم “لايين كينغ” الجديد من إخراج “جون فافرو”.

وتراجع إلى المرتبة الثانية فليم “سوني” الجديد “سبايدر-مان: فار فروم هوم” الذي حصد 21 مليون دولار. وتدور أحداث الفيلم حول طريقة مواجهة “سبايدرمان” (توم هولاند)، و”نيك فيوري” (سامويل إل. جاكسون) العالم بلا “أيرن مان” (روبرت داوني جونيور).

ويشارك في البطولة، أيضا، كل من “زندايا”، و”جايك جيلينهال”، و”جي بي سموف.”

وحلّ ثالثا “توي ستور 4” مع إيرادات بقيمة 14,6 مليون دولار في الأسبوع الخامس من عرضه في الصالات.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم “كرول” من إنتاج استوديوهات “باراماونت”، الذي حقّق إيرادات بقيمة 6 ملايين دولار.

ويروي الفيلم قصة رجل، وابنته يحاولان النجاة من مجموعة من التماسيح الجائعة، بعدما ضرب إعصار منطقتهما في فلوريدا.

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واحتلّ المرتبة الخامسة فيلم “يسترداي” من إنتاج “يونيفرسال”، الذي يدور حول موسيقي يجدّ لإطلاق مسيرته، هو من بين حفنة من الأشخاص في العالم لايزالون يتذكّرون فرقة “بيتلز”، وحقّق هذا العمل عائدات بقيمة 5,1 ملايين دولار.

وفي ما يأتي باقي الأفلام في هذا التصنيف:

6- “ستوبر” مع 4 ملايين دولار.

7- “علاء الدين” مع 3.8 ملايين دولار.

8- “أنابيل كامز هوم” مع 2.7 مليون دولار.

9- “ميدسومار” مع 1.6 مليون دولار.

10- “ذي سيكريت لايف أوف بيتس 2” مع 1.5 مليون دولار.