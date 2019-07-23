بوريس جونسون ..الخلفية الجديد لتيريزا ماي في منصب رئاسة وزراء بريطانيا

فاز بوريس جونسون بمنصب زعيم حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، وهو المنصب الذي سيؤهله ليحل محل تيريزا ماي، كرئيس لوزراء البلاد.

وكان حزب المحافظين شهد اقتراعا، يوم أمس الاثنين، شارك فيه 160 ألف عضو لاختيار رئيس للحزب من بين أحد المرشحين، وهم جونسونووزير الخارجية الحالي، جيرمي هانت.

وياتي التصويت على جونسون، قبل يوم من توجه الرئيسة تيريزا ماي إلى قصر باكنغهام لتقديم استقالتها رسميا للملكة إليرابيث الثانية، فيما يكون رئيس المحافظين الجديد في طريقه للقاء الملكة التي ستكلفه رسميا بتشكيل الحكومة.

يشار إلى أن جونسون هو رئيس بلدية لندن السابق، وكان قد استقال من منصب وزير الخارجية قبل عام بسبب خطط ماي للخروج من الاتحاد وأظهرت استطلاعات رأي عديدة حصوله على نحو 70 بالمئة من الأصوات.

اوينتظر أن تطرح لعديد من الملفات الساخنة على طاولة رئيس الحكومة الجديد فور تكليفه، أبرزها تلك الملفات هي حالة التوتر المتصاعدة بين لندن وطهران على خلفية احتجاز إيران سفينة النفط التي ترفع ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، بالإضافة إلى البريكسيت.