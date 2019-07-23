سقوط الأرجوحة في طنجة.. مدينة الألعاب لا تملك الرخصة والحديقة لم تنفذ القرار!

علم موقع “اليوم24” من مصادر مطلعة أن جماعة طنجة سحبت، قبل حوالي شهرين، رخصة مدينة الألعاب الموجودة قرب محطة القطار طنجة المدينة، التي خلفت، أول أمس الأحد، حالة من الرعب في صفوف المواطنين، إثر سقوط أحد ألعابها، ما أسفر عن وقوع إصابات.
وكشفت المصادر ذاتها أن سبب سحب الرخصة يرجع إلى وجود مدينة الألعاب بالمحاذاة من محطة انطلاق القطار السريع “البراق”، وبعد إعداد تقرير من قبل لجنة مختصة، كلفها المجلس الجماعي، تقرر سحب رخصة “حديقة الألعاب”، لكن إدارة الحديقة لم تنفذ قرار الجماعة.
وتجدر الإشارة إلى أن سقوط لعبة ملاهي أدى إلى إصابة 20 شخصا بجروح طفيفة، جرى نقلهم على إثرها إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، وهو ما خلف حالة من الهلع في صفوف رواد فضاء الألعاب، قبل أن تتم طمأنة أسر المصابين بأن حالة أقاربهم عادية، ولا تدعو إلى الخوف.
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