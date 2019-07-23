صاحب فيلم “تازة منبع المياه”: هناك عيون تشفي من أمراض وعاهات – فيديو

عرض المخرج المغربي، قويدر بناني، في افتتاح المهرجان الدولي لسينما التنوع في تازة، فيلمه الوثائقي بعنوان “تازة منبع المياه”، الذي يتحدث عن الثروة المائية الهائلة، التي تتوفر عليها مدينة تازة، منها عيون بها مياه تشفي من أمراض، حسب المعتقدات السائدة، وحسب شاهدة أطباء فرنسيين كذلك.

وتحدث قويدر بناني مع “اليوم24 ” حول فكرة الشريط الوثائقي، الذي تولدت لديه بعدما عاين إقصاء مجلة لمنابع مدينة تازة عند معالجتها موضوع المناطق، التي تحظى بالثروات المائية في المغرب.

وحاول قويدر في الشريط، استعراض ما تزخر به جبال تازة، من منابع مائية متعددة، منها عيون تشفي من أمراض، وعاهات، كعين “اللقوا”، التي تشفي صاحبها من اعوجاج الفم، حسب شهادات ناس أدلوا بها في الشريط.

يذكر أن الفيلم الوثائقي “تازة منبع المياه” كان باكورة الأعمال، التي تعرض في الدورة الثانية من المهرجان الدولي لسينما التنوع بتازة، التي تعرف أنشطة متنوعة مستمرة إلى حدود 27 من الشهر الحالي.