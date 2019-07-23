مصرع طفل خنقا بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي رضيع لم يتجاوز عامه الثاني، مصرعه إثر تعرضه للاختناق في مدينة عراد بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
وحاولت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان إنقاذ حياة الرضيع وأجرت له عمليات إنعاش، لكن دون جدوى وأعلن الطبيب المرافق وفاته.
وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة فإن الرضيع تعرض للاختناق أثناء اللهو في منزل أسرته، ولم تعرف بعد ملابسات الحادثة، فيما فتحت الشرطة ملفا للتحقيق لمعرفة أسباب الوفاة.
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