أستراليا: حادث سيارة يكشف للشرطة عن مخدرات بـ140 مليون دولار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تمكّنت الشّرطة الأسترالية بالصّدفة من اكتشاف مخدّرات بقيمة نحو 200 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل 140 مليون دولار أميركي، وذلك بفضل سائق متهوّر صدم سيّارته بسيّارة من دوريّة تقف خارج مركز للشرطة في إحدى ضواحي سيدني، لتكتشف الشرطة عند تفتيش السيّارة والسّائق أنّه يحمل فيها أكثر من 270 كيلوغراما من الميثامفيتامين.

وأظهرت لقطات صوّرتها كاميرا مراقبة بدائرة مغلاقة حول المكان، صباح أمس، الإثنين، أن الرجل البالغ من العمر 28 عاما، صدم سيارة الدورية غير المأهولة بسيارة شاحنة صغيرة محملة بالمخدرات في إيستوود بشمال المدينة ليحطم غطاء محركها قبل أن يفر مسرعا، لكن الشرطة أمسكت به بعد ساعة من الحادث، بحسب ما ذكرته "رويترز".

وقالت الشرطة إن تفتيش السيارة التي كان يقودها الرجل كشف عما يصل إلى 273 كيلوغراما من الميثامفيتامين. ونشرت الشرطة لقطات مصورة للمخدرات المعبأة بعناية في صناديق من الورق المقوى والموضوعة في صندوق السيارة.

والميثامفيتامين هو أحد المخدّرات ضمن مجموعة الأمفيتامين وهو عقار منبه يسبب الإدمان الشديد، ويعرف بعده أسماء متعددة مثل "الميث" و"الكرانك" و"السبيد". ويمكن تعاطيه عن طريق التدخين أو بالحقن بالإبر أو بالاستنشاق أو بالشرب عن طريق الفم، ويشار له إلى هيدروكلوريد الميثامفيتامين. يشبه حبيبات الكريستال، و يتسبب في التدمير النفسي الكامل لمدمنيه.

وأضافت الشرطة في بيان أن قيمة المخدرات تقدر بنحو 200 مليون دولار أسترالي، وبيّنت أنّها قد ألقت القبض على السائق ووجهت له اتهامات بنقل المخدرات والقيادة المتهورة ومن المقرر مثوله أمام المحكمة اليوم الثلاثاء.